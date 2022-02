Projekt hilft beim Sparen : Den heimlichen Energiefressern auf der Spur

Je weniger man die Temperatur des Kühlschranks herunterregelt, desto weniger Strom verbraucht das Gerät. Foto: dpa-tmn/Florian Schuh

Erkrath Die Preise sind hoch wie nie, die Angst vor der nächsten Abrechnung ist dementsprechend groß. Da hilft nur Energiesparen, sagen Stadtwerke und Caritas.

„Einer der größten Stromverbraucher im Haushalt ist der Kühlschrank. Wer ein älteres Modell hat, sollte es gegen ein aktuelles tauschen. Würde das flächendeckend getan, wären wir mit der Einsparung von CO 2 schon um einiges weiter“, sagt Thomas Rasch vom katholischen Wohlfahrtsverband Caritas. Rasch weiß, dass es einigen Bürgern an Geld für diesen Schritt fehlt, manchem auch an Information und Einsicht. Das Projekt „Stromsparcheck“ soll Abhilfe schaffen, in beiden Fällen.

Seit mehr als zehn Jahren bietet dieses Programm Haushalten, die eine Grundsicherung (Hartz IV) beziehen, eine individuelle, kostenlose Energiesparberatung daheim an. Dadurch sollen die Haushaltskosten gesenkt und CO 2 -Emissionen sollen reduziert werden. Die Haushalte werden von jeweils zwei ausgebildeten Stromsparhelfern (ein Mann und eine Frau) beraten und erhalten kostenlose Soforthilfen und teils auch Gutscheine über einen Zuschuss zum Kühlschrankkauf, um den Stromverbrauch zu mindern. Der alte Kühlschrank wird übrigens ausnahmslos mitgenommen, damit er nicht über den Gebrauchtmarkt in einen anderen Haushalt verschoben wird und dort weiter Strom frisst, versichert Thomas Rasch. In Erkrath habe man 2021 trotz Einschränkungen durch die Corona-Pandemie immerhin 31 Haushalte erreicht. Installiert wurden in diesem Zeitraum insgesamt 367 Soforthilfen im Wert von 1230 Euro. Dies entspreche einem Durchschnittswert von 40 Euro je Haushalt. 286 Energiesparlampen, 29 Wasserspar-Duschköpfe, 23 Kühlschrank-Thermometer, 20 Strahlregler für Wasserhähne, sieben schaltbare Steckerleisten und ein Durchflussbegrenzer konnten in diesem Zeitraum in Erkrath eingebaut werden.

Info Sechseck-Schüler sind Energiespardetektive Auch die Verbraucherzentrale NRW ist in Sachen Einsparen aktiv und zeichnet jetzt 54 Kinder der Sechseckschule als Energiespardetektive aus. In drei Unterrichtseinheiten erforschten die Schüler, welche Haushaltsgeräte Strom verbrauchen und wie sie bei diesen Geräten Strom sparen können. Außerdem gingen sie dem Zusammenhang von Stromgewinnung und Klimawandel auf den Grund. Mit dem Ziel, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und die Haushaltskasse zu schonen, führten die Schüler Interviews mit Eltern, Verwandten und Bekannten. So konnte auch das Umfeld vom Knowhow der Schülerprofitieren. Der Workshop „Energiespardetektive geben Stromspartipps“ wird von Land, EU und Landkreis Mettmann gefördert und ist für Schulen kostenlos. Kontakt zum Team unter Telefon 0211 3809-369 oder per E-Mail an energiebildung@verbraucherzentrale.nrw

Dadurch sei es zu einer Haushaltseinsparung von durchschnittlich 116 Euro im ersten Jahr bzw. zu einer langfristigen Einsparung über die Lebensdauer der eingebauten Materialien von 615 Euro pro Haushalt gekommen. Durch die ausgegebenen Soforthilfen in allen Haushalten ergebe sich eine langfristige Stromeinsparung über die gesamte Lebensdauer der Sparartikel von cirka 64.000 Kilowattstunden und eine CO 2 -Reduktion von etwa 50 Tonnen. Als Caritas-Stromsparchecker im Einsatz sind übrigens Menschen, die zuvor ohne Arbeit waren und daher mit den Problemen von Haushalten mit geringem Einkommen vertraut sind.

Seit 2016 fördern die Stadtwerke, die selbst auch eine Energiesparberatung für Kunden anbieten, den Stromsparcheck des Kreiscaritasverbands mit jährlich 2500 Euro. Es gehe darum, bedürftige Menschen finanziell zu entlasten, den CO 2 -Ausstoß zu senken und damit einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten können, sagt Geschäftsführer Gregor Jeken. 2022 sei aus Sicht der Energiewirtschaft „ein sehr, sehr schwieriges Jahr“. Für 2023 rechnet Jeken mit einer deutlichen Absenkung, einer „gewissen Normalität“ der Energiepreise.

Wie Jeken berichtet, laufen wegen teils stattlichen Erhöhungen der Grund- und Kilowattpreise derzeit deutlich mehr Anfragen beim Kundenservice ein. Jeken begründet die Preissteigerungen mit einer außerordentlichen Situation am Energiemarkt seit dem vierten Quartal 2021, die es so noch nie gegeben habe. Alle Preise an der Energiebörse seien historisch und auf einem extrem hohen Level. Davon seinen auch die Stadtwerke Erkrath betroffen. „Die Gaspreise sind viermal so hoch wie vor einem Jahr, die Strompreise 3,5 mal, die CO 2 -Preise dreimal“, so Jeken.

Schon fragen sich Bürger, ob die Preissteigerungen nicht auch dazu dienten, den Stadthaushalt zu füttern oder teure Stadtwerkeprojekte wie Lichtwelle und Fernwärme-Übernahme quer zu finanzieren, zu Lasten der Stromkunden. Jeken verneint das mit Verweis auf die tatsächlichen Erträge der Sparten Strom und Gas.

Der Grundbetrag, den jeder Endkunde an die Stadtwerke zahlt und der verbrauchsunabhängig ist, soll die Kosten decken, die anfallen, wenn kein Strom verbraucht wird. Und das sind laut Jeken einige: „Der größte Anteil mit über 70 Prozent sind die Kosten, die der Vertrieb an den Netzbetreiber zu zahlen hat für die Kosten der Nutzung des Netzes und aller notwendigen technischen Einrichtungen. Diesen Betrag hat jeder Lieferant zu zahlen. Damit wird sichergestellt, dass im Stromnetz eine ständige Erneuerung und Instandhaltung durchgeführt werden kann und die Versorgungssicherheit hoch ist.“

Auch die für den Netzbetrieb anfallenden Personalkosten sollten damit abgedeckt werden. Und diese Netzkosten unterlägen der Genehmigung der Landesregulierungsbehörde und würden jährlich überprüft und genehmigt. Die restlichen 30 Prozent des Grundpreises deckten die Personalkosten im Vertrieb für die Kundenberatung, die telefonische und persönliche Erreichbarkeit, die Bearbeitung von Kundenanfragen aller Art, die Kosten für die Abwicklung der Prozesse und die Kosten aus der Kommunikation mit dem Kunden. „Gerade diese Kommunikationskosten steigen stark an“, so Jeken.

Neben den Kosten für Porto und Versand wären auch die Kosten für die Sicherheit der elektronischen Kommunikation wie Mails und Datenaustauschplattformen gegen Hackerangriffe, der Schutz der kundenbezogenen Daten gegen die unberechtigte Verwendung und die Kosten von Dienstleistern wie Banken und Softwareentwicklern gestiegen, ebenso wie die eigenen Personalkosten.

Ein Blick auf Vergleichsportale zeige, dass die Stadtwerke Erkrath noch immer einen günstigen Grundpreis für ihre Kunden anböten, unterstreicht Geschäftsführer Jeken.