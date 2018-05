A46 : Streit um Blitzer in Höhe Haan-Ost

Kreis Mettmann Auch um die mobile Anlage nahe der Autobahnausfahrt droht jetzt eine juristische Auseinandersetzung.

Nicht wenige Autofahrer, die in den vergangenen Tagen auf der A 46 an der Baustelle Haan-Ost vorbeigefahren sind, haben schon auf ihn geschimpft. Der neue Blitzer, der dort am Autobahnrand steht, hat gefühlt nämlich schon im Akkord Fotos von vermeintlichen Temposündern geschossen.

Nach dem Gerichtsurteil kündigte der Kreis Mettmann an, er werde sicherstellen, dass den technischen Anforderungen an eine fest installierte Anlage künftig "einwandfrei entsprochen" werde. Der Blitzer wurde am neuen Standort Leverkusen durch ein Betonfundament und eine entsprechende Verankerung fest installiert. Roman Suthold ist Leiter des Bereichs Verkehr und Umwelt beim ADAC Nordrhein. Er sagt: "Baustellen sind auf Autobahnen die weitaus häufigste Unfallursache. Gerade dort Blitzer aufzustellen, halte ich daher für sinnvoll." Ein für die Kommunen oft nicht unangenehmer Nebeneffekt seien natürlich die enormen Einnahmen, die eine solche Anlage in die Kassen spüle.