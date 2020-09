Streik trifft auch Mettmann : Busfahrer legen ÖPNV in der Stadt lahm

Beschäftigte auf dem Betriebshof der Rheinbahn zeigten am Dienstag Gesicht – für die Aufnahme von Tarifverhandlungen. Auf dem Hof reihten sich die Busse aneinander, sie verblieben während des Streiks im Depot. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Wegen des Warnstreiks sind einige Fahrgäste gestrandet. Profitieren konnten unter anderem Taxifahrer. Das große Chaos blieb am Dienstag jedoch aus.

Wer am Dienstag auf den Bus angewiesen war, der hat zumeist vergebens gewartet: Bundesweit standen Busse und Bahnen zahlreicher Verkehrsunternehmen still – auch die der Rheinbahn, die Mettmann mit einigen Nahverkehrslinien bedient. Der Warnstreik der Beschäftigten im Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) traf einige Fahrgäste offenbar unerwartet, manche hatten keine Kenntnis von dem 24-stündigen Streik und strandeten etwa an Haltestellen der Regiobahn oder am Jubiläumsplatz in der Innenstadt. Das von vielen befürchtete Chaos blieb aus, wohl auch, weil viele Berufspendler – erprobt durch den Corona-Lockdown – vom Homeoffice aus arbeiten konnten.

Auf dem Betriebshof der Rheinbahn an der Seibelstraße in Mettmann herrschte am Dienstag Stillstand: Das große grüne Tor war verschlossen, dahinter blockierte ein quer stehender Gelenkbus die Ausfahrt der Busse, die sich auf dem Gelände reihten. Banner der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) hingen am Tor, rote Fahnen an manchen Bussen deuteten auf den Streik hin. Mit dem Streik wollte die Gewerkschaft den Druck auf die Arbeitgeber im bundesweiten Tarifkonflikt erhöhen: In NRW geht es um die Arbeitsbedingungen von 30.000 Beschäftigten im Nahverkehr, darunter um deren Arbeitszeiten. Außerdem geht es um eine bessere Bezahlung der Beschäftigten im Fahrdienst.

Info Darum geht es im Tarifkonflikt Ziele Die Gewerkschaft Verdi verfolgt bundesweit zwei Ziele. Zum einen will sie die laufende Tarifrunde bei Bund und Kommunen unterstützen. Die Löhne der 87.000 Beschäftigten im kommunalen Nahverkehr sind an die Entwicklung im öffentlichen Dienst gekoppelt. Außerdem geht es um einheitliche Regeln beim Überstunden-Ausgleich, um Zulagen und um einheitlich 30 Tage Urlaub. In der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst insgesamt zeichnet sich keine Entspannung ab: Auch in anderen Bereichen soll es Warnstreiks geben. Streik am Dienstag Im Bezirk Düssel-Rhein-Wupper haben die ÖPNV-Beschäftigten der Rheinbahn, der Wuppertaler Stadtwerke sowie der Verkehrsbetriebe Solingen und Remscheid gestreikt.

Vom Warnstreik am Dienstag konnten in Mettmann einige Taxifahrer profitieren: Nach Auskunft der Taxizentrale waren insbesondere in den Morgenstunden einige vom Streik überrascht. „Wir hatten einige Fahrten von Leuten, die offensichtlich nicht mitbekommen hatten, was los ist“, sagte die Mitarbeiterin eines Unternehmens mit 28 Taxifahrern.

Auf dem Betriebshof der Rheinbahn in Mettmann blockierte ein Gelenkbus am Dienstag die Zufahrt. Foto: Kandzorra, Christian

Wegen des Warnstreiks war der Jubiläumsplatz in der Innenstadt, der sonst ein Verkehrsknotenpunkt in Mettmann ist, wie leergefegt. Nur wenige Pendler tummelten sich in den Wartehäuschen – die meisten warteten auf Menschen, die sie abholen oder suchten Schutz vor dem Regen. Auch das Rheinbahn-Kundencenter am Jubiläumsplatz hatte wegen des Streiks geschlossen – Fahrkarten wurden auch im Kiosk schräg gegenüber am Dienstag kaum verkauft. „Der ganze Platz ist leerer als sonst“, sagte der Verkäufer im Kiosk am Nachmittag.