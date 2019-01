Mettmann Eberhard Kanski vom Bund der Steuerzahler war jetzt zu Gast in Mettmann. Er berichtete von der laufenden Unterschriftensammlung gegen Straßenbaubeiträge und attestierte der Kreisstadt mangelnden Sparwillen.

Die Besucher saßen dicht gedrängt im Ratskeller, in den der Bürgerverein Metzkausen zu einem Bürgerstammtisch eingeladen hatte. Ziel war es, über die finanzielle Lage der Stadt Mettmann zu informieren. Dazu hatte der Bürgerverein den stellvertretenden Vorsitzenden des Bundes der Steuerzahler (BdSt) NRW, Eberhard Kanski, eingeladen. Er berichtet in seinem Vortrag „Finanzcheck – das sagt der Bund der Steuerzahler NRW über Mettmann“ zunächst einmal Neues zur „Volksinitiative Straßenbaubeiträge“. Diese Unterschriftenaktion war am 31. Oktober in Mettmann gestartet. „Wir brauchen 66.000 Unterschriften und es liegen mittlerweile bereits 178.000 vor. Wir sind der Meinung, dass die Straßenbaubeiträge abgeschafft werden sollten, da sie Existenzen gefährden und auch die Mieten belasten.“ Kanski bekräftigte, dass der BdSt weiter Unterschriften sammeln wird und hoffe, bis zum Oktober auf 300.000 zu kommen, um den Landtag damit zu beeindrucken.