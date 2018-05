Mettmann: Straßenbahn erhält neuen Standort

Mettmann Der alte Triebwagen soll am Stadtwald aufgestellt werden. Der Ausschuss berät.

Für die historische Mettmanner Straßenbahn könnte es bald einen neuen, sicheren und geschützten Standort geben: Die Regiobahn will am Bahnhof Stadtwald ein neues Gebäude mit einem Kundencenter errichten. Dort könnte der Triebwagen aufgestellt werden. Darüber wird heute, Mittwoch, 17 Uhr, der Ausschuss für Planung, Verkehr und Umwelt m großen Sitzungssaal des Rathauses diskutieren und abstimmen. Stefan Kunig, der Geschäftsführer der Regiobahn, stellt die Planung in der Sitzung vor.