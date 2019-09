Mettmann : Strahlende Gesichter beim Heimatfest

Info

Flohmarkt Am Sonntag war der traditionelle Flohmarkt in der Innenstadt ein Highlight. Die Besucher machten an den Ständen manch schönes Schnäppchen.

Resümee „Das war das friedlichste Heimatfest seit ich für die Organisation verantwortlich bin“, sagt Organisatorin Marion Buschmann. „Ich erhielt diesmal außergewöhnlich viel positives Feedback von den Besuchern“, berichtete sie unserer Redaktion.