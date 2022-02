Gutachten beauftragt : Stillstand am Rohbau der Kita Karlstraße

Erkrath Kurz nach dem Richtfest Anfang Oktober war Regenwasser in den Holzbau eingedrungen und hatte für Schimmelbildung gesorgt. Ein Beweissicherungsverfahren ist eingeleitet, es geht für die Stadt um viel Geld.

Dort war kurz nach dem Richtfest Anfang Oktober Regenwasser in den Holz-Rohbau eingedrungen und hatte für Schimmelbildung gesorgt. Ein Gutachten hätte bis Ende Januar vorliegen sollen, doch noch ist nicht absehbar, wie und wann es weiter geht. Andere Neubauten und Erweiterungen sind in Vorbereitung oder werden in diesem Sommer abgeschlossen.

„Von den 37 Kindern können 24 noch ein Jahr warten, es gab ein paar Wegzüge, und für die übrigen kriegen wir auch noch eine Lösung hin“, versprach Oliver Völlings, Abteilungsleiter Kinderbetreuung. In Alt-Erkrath ist das Angebot an Kita-Plätzen bereits ausreichend. In Hochdahl sind die Neubauten in Kempen und an der Schildsheider Straße für 2022 zu Fertigstellung vorgesehen, in der Sandheide befindet sich der Kaufvertrag für das Grundstück gerade in der Abstimmung.