Konzert in Mettmann Blues-Legende Steve Clayton spielt in der Awo

Eingeladen hat den in Birmingham geborenen und inzwischen in Lüchow lebenden dreifachen Gewinner des British Blues Awards der Mettmanner Benjamin Pieker, die Zuhörer erwartet ein „musikalisches Highlight der Extraklasse“, zusammen mit seiner Band The Wild Bluesmen will Steve Clayton Sonntag, 24. September, an der Gottfried-Wetzel-Straße 8, mit „erstklassiger Musik und mitreißendem Entertainment“ die Bühne rocken, verspricht Benjamin Pieker.