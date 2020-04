Stadt Mettmann drückt die Schuldenlast : Steuerzahler-Bund fordert neuen Haushaltsplan

Mettmanns Kämmerin hat angekündigt, dass Einsparungen allein nicht ausreichen, um die Schulden in den Griff zu bekommen: Womöglich muss die Stadt Mettmann auch Gewerbe- und Grundsteuer erhöhen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann 15 Millionen Euro Neuverschuldung, dazu noch nicht eingeplante Mehrausgaben und geringere Einnahmen durch die Corona-Krise: Der Bund der Steuerzahler hält den aktuellen Haushaltsplan-Entwurf, über den der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Mettmann am Dienstag diskutiert, für „Makulatur“.

(arue) Der Haupt- und Finanzausschuss wird sich am Dienstag mit dem Haushaltsplan der Stadt Mettmann befassen. Die Sitzung in der Aula des Konrad-Heresbach-Gymnasiums ist öffentlich, die Zahl der Zuschauer ist jedoch begrenzt. Wie Kämmerin Veronika Traumann im Gespräch mit unserer Redaktion bereits ausführte, rechnet sie aktuell mit einem Defizit nicht mehr nur von 3,7 Millionen Euro, sondern sogar mit 4,2 Millionen. Aus ihrer Sicht sind Grund- und Gewerbesteuererhöhungen nicht zu vermeiden. „Jetzt kommt alles noch schlimmer“, sagt dazu Eberhard Kanski, Vize-Vorsitzender des „Bund der Steuerzahler“ NRW: „Der Haushalt kommt von zwei Seiten unter Druck. Zum einen hat die Stadt wegen Corona mehr Ausgaben, zum anderen hat sie Einnahmeausfälle“, erläutert er. So sei im Haushalt noch ein Wachstum der Gewerbesteuerzahlungen um 1,6 Millionen Euro sowie ein Wachstum der Einnahmen aus dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer um 600.000 Euro prognostiziert. „Dieses Wachstum wird es nicht geben“, betont Kanski. Damit sei dieser Haushalt „Makulatur“. Der Bund der Steuerzahler fordert daher, den Haushaltsplan neu aufzustellen. Zudem sei darin kein Hinweis erhalten, „wie man den Schuldenberg reduzieren will“ – immerhin liege die Neuverschuldung der Stadt Mettmann vor Corona bei 15 Millionen Euro. „Wir fordern einen verbindlichen Tilgungsplan für die Nach-Corona-Zeit“, sagt Kanski im Gespräch mit unserer Redaktion.