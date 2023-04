Show in Mettmann Rollschuhläufer im Sternenlicht gesucht

INFO

Mitmachen Die nächsten Trainingseinheiten finden am Sonntag, 16. April, und Samstag, 29. April, jeweils von 13 bis gegen 17 Uhr, statt; trainiert wird im Mehrgenerationenhaus, Am Königshof 17-19.

Konzept Die Gruppe rund um die Sternlicht-Revue besteht seit 1996, die Konstellation wechselt. Geblieben ist das Motto „Kinder helfen Kindern“ – die Einnahmen der Aufführungen gehen zu 100 Prozent an hilfsbedürftige Kinder- und Jugendgruppen in der Region. In diesem Jahr wird eine integrative Sportgruppe in Willich bedacht.

Erfolgsgeschichte Via sternlicht-revue.de gibt es weitere Informationen über die Gruppe.