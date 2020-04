Unmut in Mettmann : Stellvertreterin kritisiert Bürgermeister: „Krisenmanagement schlechtester Kategorie“

Coronavirus im Flüchtlingsheim Seibelstraße. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Mit einem offenen Brief, der auch unserer Redaktion vorliegt, bemängelt Ute Stöcker (CDU) die Informationspolitik von Thomas Dinkelmann in der Corona-Krise.

Ute Stöcker, stellvertretende Bürgermeisterin, CDU-Ratsmitglied und Vorsitzende des Familien- und Sozialausschusses, übt in einem Offenen Brief an Bürgermeister Thomas Dinkelmann jetzt harsche Kritik. „Mit großem Unverständnis muss ich als Vorsitzende des Familien- und Sozialausschusses der Stadt Mettmann feststellen, dass sämtliche Informationen zu den Covid 19-Erkrankungen in der Flüchtlingsunterkunft auf der Seibelstraße an mich in Ihrem Krisenmanagement unterblieben sind“, schreibt sie. Erst aus der örtlichen Presse habe sie erfahren, wie die Stadt vorgehe, um die 33 an Covid-19 erkrankten Flüchtlinge zu betreuen. „Ein kurzer Sachstand über eine E-Mail, ein Telefonat oder einen Infobrief hätte hier sicherlich für Klarheit und weniger Unmut gesorgt“, wirft sie Dinkelmann vor.

Am Mittwoch, 1. April, war in dem Flüchtlingsheim an der Seibelstraße/Ecke Ötzbachstraße der erste Corona-Erkrankungsfall bekannt geworden. Noch in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag wurden der Erkrankte sowie drei Kontaktpersonen isoliert. „Sie wurden in separaten Unterkünften untergebracht“, erklärte Stadtsprecherin Derya Can im Gespräch mit unserer Redaktion. Diese Maßnahme sei ergriffen worden, um die Ansteckungsgefahr für die 84 in der Unterkunft verbleibenden Menschen rasch zu minimieren. Sie stehen nun unter Quarantäne. Zwischenzeitlich stellte sich heraus: Insgesamt 33 Flüchtlinge haben sich infiziert.

„Der Familien- und Sozialausschuss beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit der Situation der geflüchteten Menschen und hat unzählige Anregungen und Maßnahmen beschlossen, die die schwierige Situation der Flüchtlinge intensiv unterstützt haben. Insofern ist es mir vollkommen unverständlich, dass Sie als Bürgermeister, der im Besonderen bei der Krisenansprache an die Bürger auf der Homepage der Stadt Mettmann für Gemeinschaft und Zusammenarbeit wirbt, nicht in der Lage sind, dieses gemeinschaftliche Handeln in die Tat umzusetzen. Es ist für alle nicht nur schade, sondern überhaupt nicht hilfreich, die politisch Aktiven in dieser Krisensituation außen vor zu lassen“, schreibt Stöcker. Eigenem Bekunden zufolge habe Stöcker beim Bürgermeister eine Rückrufbitte hinterlassen, die ignoriert worden sei. Daher habe sie am 14. April eine mündliche Beschwerde über die unzureichende Übermittlung von Informationen zum Sachstand Seibelstraße als Ausschussvorsitzende im Sekretariat hinterlassen. „Selbst darauf habe ich bis dato ebenfalls keine Antwort oder Reaktion erhalten. Das ist Krisenmanagement schlechtester Kategorie“, sagt Stöcker.

Ute Stöcker (r.), stellvertretende Bürgermeisterin, bei einer Ratssitzung 2017 mit Bürgermeister Thomas Dinkelmann (l.). Foto: Stadt