Worshops im Neanderthal Museum Bogenbau nach klassischem Vorbild im Museum

Bogenbauseminare sind im Neanderthal Museum beliebt. Deshalb stehen bis Dezember wieder Termine zu Wochenendworkshops bevor. Sie finden statt am 4./5. Mai, am 15./16. Juni, am 20./21. Juli, am 3./4. August, am 19./20. Oktober, am 26./27. Oktober, am 2./3. November, am 16./17. November und am 30. November/1. Dezember.