Vorübergehend geschlossene Bankfilialen : Kreissparkasse schließt vorübergehend vier Filialen

Mettmann Seit März 2020 beschäftigt die Corona-Pandemie das Land. Zuletzt erfassten die Behörden 37.792 Neuinfektionen in NRW. Das hat Folgen für Geschäfte und Unternehmen.

Betroffen von der temporären Schließung sind in Mettmann die Filiale an der Stübbenhauser Straße 1, in Erkrath ist die Geschäftsstelle am Neuenhausplatz 70 betroffen, in Wülfrath muss im Stadtteil Düssel die Dependance an der Dorfstraße 21 geschlossen bleiben und in Heiligenhaus ist der Standort Selbeck, Höseler Straße 71, betroffen.