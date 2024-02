Führungswechsel an der FHDW Stefan Ungruhs Pläne für den Campus Mettmann

„Was mich an der FHDW beeindruckt, ist die Kombination aus beruflicher Ausbildung und Studium aus einer Hand. Außerdem bin ich ein Fan von lebenslangem Lernen und sehe, dass die FHDW hier mit ihren dualen und berufsbegleitenden Studiengängen sehr gut aufgestellt ist“, sagte Prof. Ungruh. So machte er direkt klar, dass er an der FHDW den Bezug von Theorie und Praxis schätzt, durchlässige Bildungssysteme und innovative Studienmodelle ausbauen und weiterentwickeln will – und das immer in direktem Bezug mit den Akteuren, für die ausgebildet wird. „Ich komme ja aus der Wirtschaft, bin bekennender Praktiker und da ist es mir vor allem wichtig, Lösungen für Studenten und Unternehmen anzubieten, die akademisch realisierbar und attraktiv sind. Ich glaube, dass ich das Know-how meiner Tätigkeiten aus der Industrie hier gut einbringen kann, um Ziele kurz- und mittelfristig anzugehen und kleine Dinge schnell sichtbar machen zu können.“ Mancini zeigte sich glücklich mit der Entscheidung der Kommission, die für die Auswahl des neuen Präsidenten verantwortlich war: „Wir sind überzeugt, dass wir mit Stefan Ungruh einen Nachfolger gefunden haben, der durch seinen Erfahrungsschatz gepaart mit strategischem Weitblick, Kommunikationsstärke und Überzeugungskraft das Amt hervorragend ausfüllen und unsere Position weiter stärken wird.“