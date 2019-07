Innenstadt : Stau auf der Ringstraße soll Mitte Juli enden

Mettmann Die Stadtwerke teilen mit, dass die Baustelle an der Hauptstraße dann aufgehoben wird.

Seit Ende Januar verlegt die Netzgesellschaft Düsseldorf eine neue Trinkwasserleitung auf der Ringstraße in Mettmann. Die Arbeiten verlaufen vom Evangelischen Krankenhaus bis zur Kreuzung Gottfried-Wetzel-Straße. Mitte Juli sollen die Bauarbeiten in diesem Bereich im Wesentlichen abgeschlossen sein, so dass die Straßen- und Gehwege sowie die übliche Verkehrsführung wiederhergestellt sind, teilen die Stadtwerke Düsseldorf gestern mit. Anschließend werden in diesem Bereich noch punktuell Arbeiten vorgenommen, um die Hausanschlüsse zu verlegen. Diese Arbeiten hätten aber keinen Einfluss auf den Verkehr. Autofahrer hatten sich in den vergangenen Monaten massiv über die Baustelle und über die Ampelschaltung beschwert.