Verkehr in Mettmann : Stau an der Nordstraße

Baustelle/ Stau Nordstraße Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Am Montag haben die Bauarbeiten an der Nordstraße begonnen. Sie sollen laut Stadtverwaltung vier Wochen lang dauern. Beendet sind hingegen die Korrekturen der Fahrbahnmarkierung an der Talstraße.

(arue) An dieses Bild werden sich Autofahrer gewöhnen müssen: Eine Baustelle an der Nordstraße führt zu Staus. Die Stadt lässt einen Abwasser-Anschluss erneuern. Dafür muss die Fahrbahn Richtung Berliner Straße in Höhe Hausnummer 60 gesperrt werden. Die Arbeiten sollen rund vier Wochen dauern. Bereits abgeschlossen sind hingegen die Ausbesserungsarbeiten an der Talstraße: Eine Fachfirma hat die verpfuschte Fahrbahnmarkierung abgefräst. Allerdings sind die korrigierten Stellen noch zu sehen, die Fahrbahn bleibt uneben, teilt der Sprecher der Stadt, Thomas Lekies, auf Nachfrage unserer Redaktion mit. RP-Foto: Köhlen

