Start up aus Mettmann Zwei Frauen als Crêpe-Foodtruckerinnen

Essen macht glücklich. Vor allem, wann es ein Happy End gibt, beispielsweise als spektakulären Happen, der in Erinnerung bleibt. Da wäre beispielsweise ein Crêpe 3.0 aus der Küche der Mettannenrinnen Irene Kaltenegger und Melanie May. Sie verbinden das Beste aus zwei Welten in einem Foodtruck, nämlich Genuss mit biologischen Produkten aus der Region. Die beiden können nicht nur lecker, sondern auf Wunsch auch gluten- und laktosefrei backen.