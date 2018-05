Mettmann/Erkrath : Starkregen hebt Gullydeckel ab und lässt Keller vollaufen

Mettmann/Erkrath Das Unwetter gestern Abend führte ersten Erkenntnissen zufolge nur zu Sachschäden. Alle Einsatzkräfte hatten sich aufgrund der Unwetterwarnungen bereits vorbereiten können. Die Feuerwehr in Mettmann hatte auf der Wache an der Laubacher Straße einen Stabsraum eingerichtet, von wo aus die Leitung die Einsätze koordinierte. Als das Unwetter gegen 17 Uhr einsetzte, ließ sie alle verfügbaren Kräfte auch der Freiwilligen Wehren per Sirene zusammenrufen. Zeitweise waren rund 50 Kräfte auf dem gesamten Stadtgebiet im Einsatz. Auch in Erkrath bot die Feuerwehr alle verfügbaren Kräfte auf. Zeitweise waren alle Löschzüge im Einsatz.

Denn der Starkregen hatte Gullydeckel abgehoben - so zum Beispiel an der Weststraße in Mettmann. Keller und Aufzugsschächte liefen voll - in Mettmann beispielsweise in der Straße Am Freistein. In Erkrath lag der Einsatzschwerpunkt in Alt-Erkrath. Hier stieg der Bach an der Straße "Gink" an und gefährdete die anliegenden Häuser. Die Wehr forderte Unterstützung aus Velbert an. Wie die Kreispolizei gegen Ende des Unwetters um 18.40 Uhr berichtete, war niemand verletzt worden. In Wülfrath blieb es offenbar ruhiger.

