Verbraucherzentrale berät auch für Mettmann und Wülfrath : Starkregen – Hauseigentümer müssen vorsorgen

Mettmann/Wülfrath Hausbesitzer können sich von der Verbraucherzentrale individuell beraten lassen.

(arue) Die auch für Mettmann und Wülfrath zuständige Verbraucherzentrale in Velbert hat zu den Starkregen-Ereignissen, wie sie jahreszeitlich bedingt jetzt auch wieder im Kreis Mettmann zu befürchten sind, wertvolle Tipps. „Nur die wenigsten wissen, dass sie für Hochwasserschäden eine spezielle Police brauchen“, erläutert Andreas Adelberger, Leiter der Beratungsstelle. So springe bei Überschwemmungen durch extremen Regen die Elementarschadenversicherung ein, die im Paket mit einer Wohngebäude- oder einer Hausratversicherung angeboten werde. Sie zahlen allerdings nicht, wenn es durch geöffnete Fenster und Türen nur hinein geregnet habe. Einen Überblick über dieses Thema bietet eine Anbieter unabhängige Beratung zum passenden Versicherungsschutz bei Unwetter in den Räumen der Verbraucherzentrale, Friedrichstraße 107. Ein 30-minütiges Beratungsgespräch kostet 40 Euro.