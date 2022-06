Stapellauf in Mettmann : Berufsschüler vollenden ihr Modell der „Hanseatic“

Schüler des Berufskollegs haben das Passagier-Linienschiff „Hanseatic“ im Maßstab 1:50 nachgebaut. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Schüler der Modellbauwerkstatt am Mettmanner Berufskolleg Neandertal haben das Passagierschiff Hanseatic im Maßstab 1:50 nachgebaut.

Sie ist vier Meter lang, 40 Kilogramm schwer und beinahe so etwas wie ein inoffizielles Gesellenstück: Die Schüler der Modellbauwerkstatt am Berufskolleg Neandertal haben das Passagierschiff Hanseatic im Maßstab 1:50 nachgebaut. Angeleitet wurden sie dabei von Martin Helten. Stolz präsentierten sie ihr Linienschiff jetzt der Schulleitung und externen Gästen.

Das Schiff wurde zu einem Großteil aus Holz und Pappe gebaut. Hinzu kam noch GFK, der als Verbundstoff diente. Helten berichtete von den Herausforderungen beim Schiffbau. Probleme bereiteten die 630 Bullaugen, die zunächst in den Rumpf gebohrt wurden. Dadurch wurde das Schiff jedoch instabil, weshalb sich die Modellbauer entschlossen, die Luken mittels Plastikringen zu befestigen. Damit das XXL-Modell transportfähig bleibt, besteht es aus drei Teile: Vorderteil, der Aufbau mittschiffs und das Heck werden erst am Zielort zusammengesetzt.

Die Arbeit am Hanseatic-Modell bremste Corona. Bereits im August 2019 begann der Bau. Bis zum 13. März 2020 waren die Spanten fertig und hätten beplankt werden können. Doch dann kam die Pandemie mit dem ersten Lockdown, der bis zu den Sommerferien 2020 dauerte. Auch danach war ein teamorientiertes Arbeiten an der Hanseatic nicht möglich. Erst im Schuljahr 2021/22 konnte der Bau fortgesetzt werden. Im November 2021 wurde das Schiff halb fertig auf der Dortmunder Messe „Intermodellbau“ gezeigt. In dieser Woche wurden die jungen Modellbauer fertig.

Stolz präsentierten sie ihre Arbeit. Reisejournalist Oliver Schmidt, Chefredakteur von „Koehlers Guide Kreuzfahrt“, berichtete über die Geschichte der „Hanseatic“, der „schönen Hamburgerin“, wie Köhler sie nennt. Das Schiff hieß in seinem ersten Leben „Empress of Scotland“ und war nach seiner Umbenennung in „Hanseatic“ das erste deutsche Linienschiff nach dem Zweiten Weltkrieg. Aufgrund des Misstrauens der Alliierten durfte Deutschland nach dem Krieg zunächst keine Schiffe bauen. Die erste Fahrt unter deutscher Flagge startete deshalb erst 1962. Die Geschichte des Schiffes endete bereits im Jahre 1966, als es vor New York im Hudson River Feuer fing. Schuld war eine undichte Ölleitung im Maschinenraum. Über 250 Feuerwehrmänner pumpten rund 1000 Tonnen Löschwasser in das Schiff. Nach knapp neun Stunden war der Brand gelöscht.

Entgegen aller Erwartungen war die Hanseativ weder umgekippt noch gesunken. Die Euphorie legte sich aber schnell, als man einen Blick in den Innenraum warf. Am 2. September 1966 wurde sie für 15 Millionen DM an den Abwracker Eckhardt & Co verkauft. Ihre Nachfolgerin wurde die „Hamburg“, die durch den Fortschritt des Flugverkehrs eher der Kreuzfahrt, als dem Linienverkehr diente.

Den Abschluss bei der Modellpräsentation in Mettmann machte Dieter Matysik, Präsident des „Deutschen Dachverbandes für Schiffsmodellbau und Schiffsportmodell Nauticus“, der die Leistung der Schüler würdigte und den Beruf als als Modellbauer pries.