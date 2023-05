Mettmann „Investieren Sie langfristig in Aktien“

Der Bürgerverein Metzkausen hat Grund zum Feiern: Auf den Monat genau vor 20 Jahren fand der erste „Bürgerstammtisch“ im Ratskeller statt. Zu diesem Anlass wurde der Jubiläumsstammtisch in die Aula des Heinrich-Heine-Gymnasiums verlegt, Würdenträger aus Vereinen und Politik eingeladen, und ein besonderer Gastreferent sprach über ein global wirksames Thema: Inflation und die Lage an den Finanzmärkten. In ihrem Grußwort würdigte Bürgermeisterin Sandra Pietschmann das „außergewöhnliche Engagement des BV und seine Rolle in der Stadtgemeinschaft“. Die Jubiläumsveranstaltung war die Nummer 215 seit dem Beginn der Reihe im Jahre 2003 – ohne die erzwungene Corona-Pause wären es jetzt etwa 245.