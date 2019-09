Feuerwehren in Mettmann und Erkrath informieren : Städte testen am Warntag ihre Sirenen

Mettmann/Erkrath Während es in Mettmann eine moderne Sirenenanlage gibt, fährt in Erkrath die Feuerwehr mit Lautsprecherdurchsagen durch die Straßen.

(arue) Am Donnerstag, 5. September, ist landesweiter Warntag. Auch der Kreis Mettmann und seine Städte testen ab 10 Uhr ihre Warnkonzepte. Auf diese Weise werden die Bürger mit den Sirenensignalen und deren Bedeutung vertraut gemacht. Ziel des Warntags ist es, ein dauerhaftes Bewusstsein in der Bevölkerung für das Thema Warnung zu schaffen.

Aktuell ist die Situation in den Städten sehr unterschiedlich: In Mettmann beispielsweise existieren bereits mehrere Hochleistungssirenen neuerer Bauart, während etwa in Erkrath ein kompletter Neuaufbau erforderlich wird. Daher können zum 5. September kreisweit auch noch nicht alle Sirenensignale ausgelöst werden. Derzeit wird die Modernisierung und Erweiterung des Sirenennetzes an ausgewählten Standorten im Kreis vorbereitet, damit in Kürze eine Ausschreibung zur Lieferung und Montage der Anlagen erfolgen kann. Am Sirenenprobealarm werden sich aufgrund vorhandener Technik die Städte Mettmann, Haan, Heiligenhaus, Langenfeld, Monheim und Velbert beteiligen. Um 10 Uhr werden dort die Sirenen ausgelöst. Der Probealarm beginnt mit einem einminütigen Dauerton, der im Ernstfall „Entwarnung“ bedeutet. Danach folgt eine fünfminütige Pause. Anschließend ist ab 10.06 Uhr ein einminütiger auf- und abschwellender Heulton zu hören. Dabei handelt es sich um das eigentliche Warnsignal, das bei einem echten Notfall auf eine Gefahrenlage hinweist. Nach einer weiteren fünfminütigen Pause schließt um 10.12 Uhr ein einminütiger Entwarnungsdauerton den Probealarm ab.