Mettmann/Erkrath/Wülfrath : Städte haben die Masern gut im Griff

Mettmann Im Kreis Mettmann läuft gerade die Impfkampagne des Gesundheitsamts in den vierten Klassen. Es werden Impfausweise kontrolliert und individuelle Empfehlungen ausgesprochen.

Immer wieder brechen irgendwo in Deutschland die Masern aus. Dann werden Fallzahlen veröffentlicht, Schulen geschlossen, und es wird daran erinnert, wie wichtig es ist, dass möglichst jeder geimpft wird, um diese gefährliche Krankheit auszurotten: „Nur dann, wenn mindestens 95 Prozent der Bevölkerung geimpft sind, genießen die wenigen Nicht-Geimpften den Schutz der Gruppe. Leider gab und gibt es immer wieder Impfgegner, die schwer von der Notwendigkeit zu überzeugen sind“, erklärt der Amtsleiter des Gesundheitsamts des Kreises Mettmann, Dr. Rudolf Lange. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will die Impfverweigerer jetzt zum Impfen zwingen – durch die Androhung von hohen Bußgeldern oder mit dem Ausschluss aus Kitas und Schulen.

Im Kreis Mettmann dagegen setzt man seit 15 Jahren auf Impfschutzkampagnen. Zurzeit werden in allen zehn Städten des Kreises in Grund- und Förderschulen die Impfbücher aller Viertklässler eingesammelt und auf Vollständigkeit nach den Impf-Empfehlungen der Ständigen Impfkommission des Robert-Koch-Institutes überprüft. Anschließend werden die Eltern schriftlich über den Impfstatus und die gegebenenfalls noch nachzuholenden Impfungen informiert.

In einigen Schulen werden auch in Klasse 4 fast 100 Prozent der Ausweise vorgelegt, in anderen dagegen nur um die 50 Prozent. Rudolf Lange will weder sagen, wie die Impfquoten der einzelnen Städte aussehen, noch, an welchen Schulen darauf geachtet wird. Nur so viel: „Die Impfquoten der Städte sind alle ähnlich hoch. Unterschiedlich ist nur die Beteiligung der einzelnen Schulen.“