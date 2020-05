Mettmann/Erkrath/Wülfrath : Städte geben Spielplätze ab Donnerstag wieder frei

Mettmann/Erkrath/Wülfrath Spielen und toben ist wieder erlaubt – allerdings unter Einhaltung der Abstandsregeln. Darauf machen die Städte Mettmann, Erkrath und Wülfrath aufmerksam und behalten sich vor, Spielplätze nur beschränkt zu öffnen.

Auch in Erkrath werden Spielplätze inklusive der Bolzplätze, Skateranlagen sowie freistehender Tischtennisplatten freigegeben. Alle öffentlichen Spielanlagen sind dann wieder zugänglich, jedoch unter der Auflage, dass Begleitpersonen einen entsprechenden Sicherheitsabstand zueinander einhalten. „Wir erwarten, dass die Eltern die Vorsichtsmaßnahmen einhalten“, sagt Bürgermeister Christoph Schultz. Die Öffnung der Spielplätze erfolgt auch in Erkrath unter Vorbehalt: Sollten Verstöße gegen die Vorsichtsmaßnahmen auftreten, können einzelne Spielplätze auch wieder geschlossen werden. Das Ordnungsamt wird in allen Erkrather Stadtteilen die Spielbereiche kontrollieren, kündigt die Stadtverwaltung an.