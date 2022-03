Demos, Mahnwachen und Vorbereitungen in Mettmann, Erkrath und Wülfrath : Solidarität mit Ukraine-Flüchtlingen

Mit Entsetzen verfolgen Mettmanner den Krieg in der Ukraine. Mit Mahnwachen und Demos wollen sie für den Frieden werben. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann, Erkrath, Wülfrath Mettmann, Erkrath und Wülfrath bereiten sich auf Geflüchtete aus der Ukraine vor. Unterkünfte werden in den Städten gesucht, Ehrenamtler ebenso.

Die Rechtslage in der Frage des Status von Kriegsflüchtlingen ist noch nicht restlos geklärt. Nach aktuellem Stand soll Geflüchteten aus der Ukraine ein Bleiberecht von drei Jahren zugesprochen werden. Ungeachtet der rechtlichen Situation sind die Verwaltungsspitzen in Mettmann, Erkrath und Wülfrath auf das Thema fokussiert. „Die Verwaltung arbeitet auf Hochtouren, um möglichst reibungslos die Menschen, die nach Mettmann kommen, unterzubringen“, teilt Thomas Lekies aus dem Büro der Bürgermeisterin mit. „Erste Maßnahmen sind getroffen. Es wird zudem jetzt eine zentrale Anlaufstelle bei der Stadt eingerichtet werden, in der Flüchtlinge zusammen mit ihren Mettmanner Gastgebern in Empfang genommen werden.“

Die Bereitschaft, Menschen aus der Ukraine aufzunehmen ist groß. Drei ukrainische Flüchtlinge, Großmutter mit Tochter und Enkelkind im Säuglingsalter, konnten bereits untergebracht werden. „Es melden sich viele Mettmanner, die Wohnraum zur Verfügung stellen.“

INFO Mahnwachen und Demos als Zeichen für Frieden Demo Eine vom Integrationsrat Mettmann organisierte Solidaritätskundgebung mit der Ukraine findet Samstag, 5. März, 12 bis 14 Uhr, auf den Königshofplatz statt. Deshalb wird die Straße Am Königshof von 11 Uhr bis 14.30 Uhr ab dem Mehrgenerationen für den Verkehr gesperrt. Gemeinsam mit dem Bündnis für Toleranz und Zivilcourage, „Omas gegen Rechts“, Ratsfraktionen, Stadtverwaltung und anderen Interessenverbänden soll für Frieden in Europa demonstriert und den in Mettmann lebenden Ukrainern und ihren Familien die volle Unterstützung zugesichert werden. Hilfe Auf mettmann.de ist die Seite „Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine“ eingerichtet worden, in Erkrath heißt die Adresse hilfe-urkraine@erkrath.de Benefiz-Konzert Sonntag, 27. März, 11.30 Uhr, singt der russische Tenor Mikhail Agafonov als überzeugter Europäer für geflüchtete Kinder aus der Ukraine in der Evangelischen Kirche Düssel. Karten zum Preis von 20 Euro gibt es in „Kutscherstuben“ unter der Telefonnummer 02058-74931.

Die Stadt hat sich selbstverständlich um Unterkünfte bemüht. Es stehen aktuell Räume zur Verfügung. Für wie viele Personen diese Räume konkret reichen werden, hängt davon ab, wie viele untergebracht werden müssen. „Die Bereitstellung weiterer Räumlichkeiten wird außerdem mit Hochdruck vorbereitet“, führt Thomas Lekies aus. Bislang ist nicht absehbar, wie viele Flüchtlinge eintreffen. Also werden auch Notunterkünfte eingerichtet, in denen Menschen übergangsweise untergebracht werden können, wenn alle anderen Kapazitäten ausgeschöpft sind. „Die Verwaltung wird eine zentrale Stelle einrichten, wo sich geflüchtete Menschen aus der Ukraine melden können und erfasst werden.“ Dort gibt es auch für private Gastgeber von Kriegsflüchtlingen eine Checkliste mit wichtigen Informationen und Hinweisen. Außerdem wird „so schnell wie möglich“ ein Mitarbeiter als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, an den sich auch ehrenamtliche Helfer wenden können, die dolmetschen oder bei der Versorgung und Betreuung der Menschen aus der Ukraine helfen möchten.

Um den aus der Ukraine geflüchteten Menschen möglichst schnell eine offene und sichere Zuflucht bieten zu können, prüft auch die Stadt Erkrath derzeit die Unterbringungsmöglichkeiten. Wann und wie Ankunft und Unterbringung erfolgen sollen, wird noch von Bund und Ländern festgelegt, so dass in Erkrath aktuell noch keine konkreten Maßnahmen getroffen werden können. Bürger, die bereits privat Geflüchtete aufgenommen haben, werden aber jetzt schon gebeten, sich per E-Mail an hilfe-urkraine@erkrath.de mit der Stadtverwaltung in Verbindung zu setzen. Auch Geflüchtete selbst oder ihre Angehörigen können die Adresse nutzen, um schnelle Hilfe zu bekommen.

Die Stadtverwaltung bittet aktuell darum, von Sachspenden abzusehen, da diese nicht gelagert oder in die Ukraine weiterverteilt werden können. Auf ihrer Internetseite www.erkrath.de listet die Stadt Hilfsorganisationen auf, die Geldspenden sammeln, um humanitäre Hilfe in der Ukraine leisten zu können. Die Erkrather Treffpunkt Leben-Gemeinde sammelt dagegen noch bis zum 11. März Pakete mit Hilfsgütern ein, um sie nach Bochum zu bringen, von wo aus sie über die ukrainische Grenze gebracht und lokal in der Ukraine verteilt werden sollen. Eine Packliste mit Angaben zu Inhalt, Kennzeichnung und Abgabeterminen gibt es im Internet unter www.treffpunkt-leben.com.