Energieversorgung in Hochdahl : Stadtwerke bereiten Fernwärme-Übernahme vor

Energieversorgung in Hochdahl

Das Blockheizkraftwerk am Klinkerweg in Hochdahl. Für den langwierigen Fernwärme-Übernahmeprozess rechnen die Stadtwerke mit jährlichen Kosten von 1,5 Millionen Euro. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Zum 1. Januar hat Eon das Fernheizwerk inklusive Biomethan-Blockheizkraftwerk sowie das rund 50 Kilometer lange Fernwärmeverteilnetz an die Stadtwerke Erkrath übergeben. Die Produktion soll grundlegend modernisiert werden.

Im laufenden Jahr führt Eon die Wärmeerzeugung (Wasser und Heizung) für 8500 Hochdahler Haushalte noch als Pächter weiter, es ändert sich also zunächst nichts für die Kunden. Noch bis Jahresende bekommen sie ihre Abrechnung von Eon, während parallel bei den heimischen Stadtwerken die Vorbereitungen für die Übernahme des Betriebs und der Kundenverträge laufen. Ab dem 1. Januar 2023 soll die Fernwärmeversorgung dann vollständig in den Händen der Stadtwerke liegen, die dafür acht Mitarbeiter des Essener Energieriesen übernehmen werden.

Auf deren Kenntnissen und Erfahrungen baut die Vorbereitung der Übernahme ganz wesentlich, denn die technische und vertriebliche Integration ist ein hochkomplexer Vorgang, wie Stadtwerke-Geschäftsführer Gregor Jeken unterstreicht. Und könnte am Ende eine teure Angelegenheit werden, denn das 50 Kilometer lange Fernwärmeverteilnetz stammt aus den 60er Jahren und gilt samt Kraftwerk als völlig überaltert, wie die Ratsfraktionen von Bmu und FDP kritisch angemerkt haben.

„Das Netz ist alt. Aber die Anlage ist in einem sehr gepflegten Zustand“, hält Gregor Jeken dagegen. Das Netz müsse lediglich in Teilen saniert werden. Das Blockheizkraftwerk habe 112.000 Betriebsstunden hinter sich, werde derzeit im Schonmodus (75 Prozent) gefahren und regelmäßig gewartet. Es müsse in absehbarer Zeit auf jeden Fall ersetzt werden – eine Erneuerung, für die Aussicht auf Fördermittel vom Bund bestehe, werde mitbedacht.