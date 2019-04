Waldbrand am Ostersamstag war erst nach elf Stunden gelöscht : Wald gerettet: Hildener danken Wehr

Hilden Rund 250.000 Quadratmeter standen in Flammen. Die Löscharbeiten waren sehr schwierig, sagte Feuerwehr-Chef Hans-Peter Kremer.

Ostersamstag gegen 14.30 Uhr wird Rauch in der Nähe der Waldkaserne bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Weil es schwierig ist, die Brandstelle zu orten, fordert die Feuerwehr einen Polizeihubschrauber an. Die Besatzung stellt fest, dass auf einer Fläche von rund 250.000 Quadratmetern das Unterholz brennt. „Die Löscharbeiten sind schwierig, weil wir die letzten hundert Meter zu Fuß laufen müssen“, berichtet der Leiter der Hildener Feuerwehr, Hans-Peter Kremer. Was das bedeutet, kann man sich ungefähr ausmalen: In voller Ausrüstung bei 26 Grad im Schatten müssen die Einsatzkräfte schwere Schläuche durch den verrauchten Wald bis zu Brandflächen schleppen.