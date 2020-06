Es gibt einen neuen Regenschirm mit Mettmanner Motiven : Stadtschirm schützt und hilft der Tafel

Mettmann Wer der Stadt Mettmann verbunden ist, kann das jetzt in doppelter Weise ausdrücken: Ein Regenschirm ist mit acht Motiven der Kreisstadt versehen. Wer ihn kauft, unterstützt mit einem Anteil des Kaufpreises die Mettmanner Tafel.

(arue) Die Mettmanner können jetzt einen neuen Stockschirm kaufen, den insgesamt acht farbige und Schwarz-Weiß-Motive der Kreisstadt zieren. Er kostet 22,90 Euro. Davon fließen für jeden verkauften Schirm drei Euro an die Mettmanner Tafel, die Bedürftige mit günstigen Lebensmitteln versorgt. Der Schirm ist erhältlich bei der Mettmanner Tafel im Gemeindezentrum Am Hugel 4, aber auch im Blumenhaus Speck, Freiheitstraße 7. Das Blumenhaus Speck feiert in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen und verzichtet zum Wohl der Mettmanner Tafel auf den Gewinn. Das Berichtet Wolfgang Engel, der bereits in der Vergangenheit die Mettmanner Tafel vielfach mit Aktionen unterstützte.