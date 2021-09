Keine Zwei-Drittel-Mehrheit im Rat der Stadt Mettmann : Rat stimmt gegen Bürgerentscheid

Mettmann Die Carl-Fuhlrott-Realschule läuft aus. Das ist im November beschlossen worden. Eine Initiative kämpft seitdem für ihren Erhalt. Jetzt wurde im Rat über einen Ratsbürgerbescheid abgestimmt – und keine Mehrheit erreicht. Der Bürgerinitiative bleibt jetzt noch die Möglichkeit, rechtliche Schritte gegen die Entscheidung des Rates, das Bürgerbegehren für unzulässig zu erklären, einzuleiten.

Am Ende war das Votum eindeutig: Es wird keinen Ratsbürgerentscheid zum Erhalt der Realschule geben. Dafür wäre eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Stadtrat notwendig gewesen. Von 58 stimmberechtigten Mitgliedern erschienen 48 in der Sitzung am Donnerstagabend in der Aula des Heine-Gymnasiums. Und von diesen 48 Ratsleuten gab es per Abstimmung nur 25 Ja-Stimmen für einen Ratsbürgerentscheid, 40 wären aber notwendig gewesen.