Aktion Stadtradeln : Radler treten für ihre Stadt kräftig in die Pedalen

Der Startschuss zum Stadtradeln fällt auch in Mettmann am 29. August. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Kreisweite Aktion startet am 29. August. Erstmals gibt es eine eigene Aktion für Schüler, Kehrer und Eltern, die dann für ihre Schule radeln.

KREIS METTMANN. Zusammen mit den zehn kreisangehörigen Städten beteiligt sich der Kreis Mettmann in diesem Jahr bereits zum siebten Mal an der Aktion Stadtradeln. Der deutschlandweite Wettbewerb startet im Kreis am 29. August und ruft alle Bürger dazu auf, drei Wochen lang kräftig in die Pedale zu treten und möglichst viele Fahrradkilometer für den Klimaschutz zurückzulegen.