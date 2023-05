Stadtradeln in Mettmann Bis zum letzten Tag Anmeldung möglich

Den offiziellen Auftakt bestritten diese drei Teams: Der ADCF Ortsverein Mettmann ging mit 20 Personen, darunter eine Familie mit zwei Kids im Alter von acht und neun Jahren, auf seine 28 Kilometer lange Runde. Beim Polizei Sportverein (PSV) legten zehn Mountainbiker knapp 42 Kilometer zurück, auf dem Rückweg wurde „noch ein Schlenker eingelegt, weil wir dachten, wir kämen zu früh in Mettmann an“. Das „Schlusslicht“ bildete die 21-köpfige Truppe des RV Edelweiß. Sie legten 41 Kilometer auf ihrer Ausfahrt zurück. Alle drei Teams hatten sich mittags zur gemeinsamen Picknick-Pause an Grube 7 in Wülfrath getroffen. „Das fand ich eine schöne Idee, denn so konnte man sich auch mit den Mitgliedern der anderen Teams austauschen, die ja jeweils leicht andere Strecken zurückgelegt haben, um hierher zu kommen“, fasste Ulrike Kersten vom RV Edelweiß zusammen, die gemeinsam mit Ehemann und den beiden erwachsen Söhnen teilnahm. Sie ist seit 15 Jahren Mitglied im Verein, ihr Mann schon 20 Jahre, der zusammen mit den Söhnen den Familien-Sport begann.