Deutsch-französische Freundschaft Stadtorchester Mettmann begeistert bei Auftritt in Partnerstadt Laval

Bürgermeister Bercault betonte in seiner Ansprache, dass Laval eine weltoffene Stadt sei. Gerade in Zeiten weltweiter Konflikte seien Freundschaften mit anderen Ländern und Städten ganz wichtig. Bei den Feierlichkeiten zum 11. November, an dem in Frankreich an das Ende des Ersten Weltkriegs gedacht wird, legten Bürgermeister Bercault und Bürgermeisterin Pietschmann gemeinsam ein Blumengesteck am Ehrenmal für die Kriegsopfer nieder. Nach der Gedenkfeier wurde Mettmanns Bürgermeisterin von Marie-Aimée Gaspari, der Präfektin des Departements Mayenne, zu einem Empfang in die Präfektur eingeladen.