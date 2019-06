Werbegemeinschaft will niemanden ausgrenzen : Me-Impulse weist Kritik zurück

Werbegemeinschaft will niemanden ausgrenzen

Mettmann Andreas Konrad nimmt Stellung zum Bericht über die Stadtkonferenz.

Andreas Konrad, Vorstandssprecher der Werbegemeinschaft Mettmann-Impulse, nimmt Stellung zum Bericht und zum Kommentar über die erste Stadtkonfrenz. Konrad: „Weder Mettmann-Impulse, noch der Vorstand, noch ich persönlich waren an Planung oder Durchführung der „Anzeigenkampagne“ beteiligt. Die Tatsache, dass einzelne Protagonisten einer Stadt in mehreren Initiativen aktiv sind, ist nun einmal so.“ Ausgrenzung“ gehöre nicht zur Strategie von Me-Impulse.

„Um übergreifend miteinander erfolgreich arbeiten zu können, müssen wir ein gemeinsames Ziel definieren, ,Leitplanken’ für den Weg dorthin zu skizzieren und eine für alle Beteiligten akzeptable Organisationsstruktur entwickeln. Nehmen wir uns dafür nicht die notwendige Zeit, wird der Prozess scheitern noch bevor die Arbeit richtig begonnen hat.“ Stephan Reichstein, der neue Leiter der Wirtschaftsförderung habe bei seiner Vorstellung interessanter Weise nahezu deckungsgleiche Ziele, Appelle und Basics vorgestellt, wie Me-Impulse sie seit Jahren vertritt. Me-Impulse treibe der Wille zur Veränderung weiter an.

überfällig.“ Das sei der wesentliche Kern. Konrad: „Die Tatsache, dass sich Einzelne in Gruppen zu Projekten oder Aktionen und Events in Mettmann zusammenschließen und diese eigenständig organisieren, unterstützen wir sehr. Denn wir können gar nicht für alle Aktionen in unserer Stadt die Verantwortung tragen. Eigenverantwortung nehmen wir als etwas Positives wahr.“