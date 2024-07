Mettmann hat Grund zu feiern Stadt feiert 600 Jahre Freiheit

„Arm, aber sexy“ reklamierte die Bundeshauptstadt Berlin für sich. Im Jubiläumsjahr aber darf die Kreishauptstadt Mettmann den alten Slogan reaktivieren. Denn obwohl die Kasse leer und kein Geld in Sicht ist, wird die Neandertal-Stadt jetzt feiern. Grund ist der 10. August anno 1424. Das damalige Medemen wurde zur Freiheit erhoben. „Das soll nicht bloß an einem Wochenende, sondern ein Jahr gefeiert werden“, erklärt Bürgermeisterin Sandra Pietschmann. Nicht am Stück, sondern geschnitten läuft der Feiermarathon, um „viele Aspekte und Facetten der Stadt zu zeigen“.