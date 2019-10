Streit über Denkmalschutz in Mettmann : Stadthalle – Entscheidung fällt noch 2019

Streit über Denkmalschutz in Mettmann

Ein Passant geht am Eingang zur Stadthalle vorbei. Die Zukunft der Stadthalle ist ungewiss. Bis Ende des Jahres soll es eine Entscheidung geben. RP-Archivfoto: Stephan Köhlen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Denkmalschutz oder nicht? Laut Staatssekretär Jan Heinisch ist das derzeit laufende Schiedsverfahren extrem selten.

Die Entscheidung, ob die Neandertalhalle (Stadthalle) in Mettmann denkmalwürdig ist oder nicht, will das zuständige NRW-Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung in diesem Jahr treffen. Das sichert jetzt Fabian Götz, Sprecher des Ministeriums, auf Nachfrage unserer Redaktion zu. Damit erhält die Stadt endlich Planungsspielraum: Die Zukunft der sanierungsbedürftigen Stadthalle hängt davon ab, ob sie denkmalgeschützt ist und damit erhalten bleiben muss, oder ob sie für beispielsweise eine Wohnbebauung weichen kann. Eine Aussage darüber, welche Tendenz die Antwort haben wird, ließ sich der Sprecher des Ministeriums auf Nachfrage nicht abringen. Wohl aber, dass zwischenzeitlich eine Ortsbegehung stattgefunden habe.