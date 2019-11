VIP-Einweihung Königshof Galerie : So bunt feiert die Stadt den Neustart ihrer Königshof-Galerie

Mettmann Feier mit geladenen Gästen aus Politik, Verwaltung sowie örtlichen Kirchen, Vereinen und Handel.

Auch die am Umbau beteiligten Firmen waren geladen, um ihnen für die „hervorrage Zusammenarbeit und ihren außergewöhnlichen Einsatz“ zu danken, wie ILG-Geschäftsführer Florian Lauerbach in seiner Begrüßung ausdrücklich betonte. So war es nicht verwunderlich, dass die anwesenden Vertreter der am Bau beteiligten Firmen als Dankeschön und Erinnerung eine Auszeichnung in Form des „G“ aus dem neu gestalteten Logo der Galerie erhielten – neben Christof Glatzel von Boening & Glatzel, der sich bereits für den Vorbesitzer, die Phoenix-Gruppe, um die Mieter-Akquise kümmerte.