Einer der ersten Bewohner : Heinrich Syring feiert 100. Geburtstag im Carpe Diem

Mettmann Auf stolze 100 Lebensjahre kann Heinrich Syring zurückblicken. Er feierte diesen ganz besonderen Geburtstag jetzt im Kreis seiner Familie im Seniorenpark Carpe Diem. Zu den Gratulanten zählten auch Bürgermeister Thomas Dinkelmann und die stellvertretende Landrätin Elke Thiele.

Geboren wurde Heinrich Syring im hessischen Kurort Bad Wildungen. Der gelernte Schmied geriet als Marinesoldat während des Zweiten Weltkriegs in Italien in Gefangenschaft, konnte aber fliehen und sich bis nach Hause durchschlagen.

Ein Jahr vor Kriegsende heiratete der damals 25-Jährige in Breslau seine Frau, mit der er 68 Jahre lang verheiratet war. Sie brachte zwei Söhne zur Welt. Im Jahr 1951 zogen die beiden ins Bergische Land nach Wuppertal-Dornap, wo er als Schlosser für die Kalkwerke und später bei Bayer in der Arbeitsvorbereitung tätig war. Im Rentenalter zog es das Ehepaar Syring dann in den Westerwald.