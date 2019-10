Integratives Theater in Mettmann : Kinder lernen spielerisch mit Hase und Igel

Integratives Theater in Mettmann

Mettmann Auch dieses Jahr ist es dem Kreisintegrationszentrum Mettmann gelungen, mit der Märchenaufführung „Der Hase und der Igel" an drei Standorten in Mettmann und Velbert mehr als 100 Kinder aus unterschiedlichen Herkunftsländern zu erreichen.

Das Theaterduo „Max Gaudio" aus Berlin war jetzt zu Gast in Mettmann, um zugewanderten Kindern neben Spaß und Freude die deutsche Sprache näher zu bringen. Mit der Märchenaufführung „Der Hase und der Igel" wurden an drei Standorten in Mettmann und Velbert mehr als 100 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren aus unterschiedlichen Herkunftsländern erreicht. Mit nur wenigen Hilfsmitteln schafften es die professionellen Märchenkünstler, die kleinen Zuschauer zu begeistern. Durch die Kombination aus einfachen sprachlichen Elementen und Pantomime wurde die Handlung der Aufführung für alle Kinder verständlich, unabhängig von deren Herkunft und Sprachkenntnissen.