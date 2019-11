Große Sause in Alt-Erkrath : Hoppeditzin grüßt Narrenvolk mit frechen Reimen

Erkrath Während sich die Narren in den Hochburgen Köln und Düsseldorf am Montag frei nehmen mussten, hatten die Erkrather ihren Hoppeditz schon am Sonntag auferstehen lassen. Eine gute Entscheidung, denn dann hatte jeder Zeit und auch das Wetter war sonniger als am 11.11. Und die beiden Erkrather Karnevalsgesellschaften konnten jede Menge Lokalprominenz sowie Vertreter aus der Landeshauptstadt begrüßen.

„Frau Hoppeditz“ Marita Nikolic wehrte sich allerdings dagegen, sie sei gerade erst „auferstanden“: „Ich bin das ganze Jahr wach!“. Mit wachem Verstand hatte sie das Geschehen in Erkrath beobachtet, um es messerscharf zu kommentieren, so wie es Tradition ist. „Auf der Ludenberger Straße rasen die Autos hin und her, Kinder finden keine Beachtung mehr“, reimte Frau Hoppeditz. „Blätter, Unkraut, so mancher Dreck, das machen wir Bürger selber weg“. Doch es gab auch Gutes zu berichten: Das Brückenfest sei ein Erfolg gewesen, und beim Benefiz-Sommerfest seien 3000 Euro für den guten Zweck zusammengekommen. Noch eine kleine Stichelei Richtung Politik („Parteihüpfen und Vereinsspringen sind beliebte Sportarten geworden“), dann übergab Frau Hoppeditz das Wort an den Bürgermeister. Anders als seine Vorgänger schreibt Christoph Schultz seine Antwort in Reimform selbst. Der Dauerärger mit der S8, die jugendlichen Brandstifter aus der Sandheide und die Umweltspur in Düsseldorf waren Thema. Außerdem: „Das bald fertige Gerätehaus freut mich sehr, denn Erkrath ist nichts ohne Feuerwehr“. Wie immer schloss der Bürgermeister mit den Worten „Und wenn ein Reim nicht ganz hat gepasst, so hängt mich nicht gleich an den nächsten Mast“. Das tolerante Narrenvolk ließ Gnade walten. „Schöner kann ein Karnevalsbeginn nicht sein, als mit zwei Vereinen, die sich zusammentun, und mit zwei spritzigen Reden“, waren sich Gaby Bunk und ihr Amtskollege Udo Wolffram einig. Nach dem offiziellen Teil, der vom Fanfarencorps Langenfeld begleitet wurde, ging die Party mit Musik von DJ Thorsten Classe weiter. Natürlich durften auch die „Hoppedötze“ nicht fehlen: Die Kindertanzgarde der „Großen Erkrather KG“ wurde erstmals von der Kinderprinzessin der letzten Session, Maren Hildebrand, vervollständigt. Da konnte sich das designierte neue Kinderprinzenpaar, Fin Leo und Jolina, schon mal was abgucken. Thomas Peter