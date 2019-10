Erkrath : Am Donnerstag beginnen die Modelltage im Lokschuppen

Erkrath (hup) Die beliebten jährlichen Modelltage im historischen Lokschuppen Hochdahl finden in diesem Jahr Ende Oktober/Anfang November statt. Vorgestellt werden Eisenbahnanlagen von Modellbahnclubs und -freunden aus Erkrath, Mettmann, Hochdahl und Wuppertal.

Kartonmodellbauer und solche, die es werden wollen, kommen nicht zu kurz, verspricht Ralf Fellenberg, Vorsitzender des veranstaltenden Vereins Eisenbahn- und Heimatmuseum Erkrath-Hochdahl: Es werde gezeigt, wie man Modelle von Gebäuden oder Lokomotiven aus Karton fertigt und „Eisenbahnartikel aller Art bietet unser Flohmarkt im Bahnladen an“. Die Schuppentore öffnen sich am kommenden Donnerstag, 31. Oktober, von 15 bis 19 Uhr, am Freitag, 1. November, von 11 bis 18 Uhr, am Samstag, 2. November, von 12 bis 19 Uhr und am Sonntag, 3. November, von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene zwei Euro, für Jugendliche ab 14 Jahre einen Euro.