Politik in Mettmann Stadtbücherei und Heimatpreis Themen im Kulturausschuss

Um die desaströse Finanzlage der Stadt nicht noch zu verschlimmern, geraten nicht nur alle pflichtigen Aufgaben unter die Sparlupe. Bei den sogenannten freiwilligen Leistungen wird der Rotstift ebenso angesetzt. Wie stark der Wille zur Konsolidierung bei der Lokalpolitik ist, wird sich auch in der Sitzung des Ausschusses für Sport, Kultur und Ehrenamt zeigen. Er findet sich Mittwoch, 5. Juni, von 17 Uhr an in öffentlicher Sitzung im Rathaus an der Neanderstraße 85 ein.