Lückenlose Versorgung durch neue Kooperation : Stadt will alle Haushalte ans Glasfasernetz anschließen

Wülfrath Die Stadtwerke Wülfrath und das mittelständische Infrastruktur-Unternehmen Greenfibre sind dabei, ein Gemeinschaftsunternehmen zum Breitbandausbau zu gründen, das Tochterunternehmen (75 Prozent) der Stadtwerke werden soll.

Stadtwerke und Greenfiber informieren derzeit über ihre Pläne für ein eigenes kommunales Glasfasernetz für ganz Wülfrath, wie es der Stadtrat einstimmig beschlossen hat. Ziel ist es, alle Haushalte der Stadt mit schnellem, sicherem und stabilem Internet zu versorgen. Das Netz soll die bestehenden weißen Flecken beseitigen. „Der Ausbau des Glasfasernetzes in den als unterversorgt geltenden Gebieten geht sonst nur über Förderprogramme. Das dauert sehr lange und führt zu einem Flickenteppich in der Stadt. Unser Ansatz ist es daher, dass wir auf einen Schlag wirklich alle Haushalte in Wülfrath an das Glasfasernetz anschließen können. Die so geschaffene Infrastruktur ist die Basis, dass auch zukünftig jeder Haushalt angeschlossen werden kann. Perspektivisch erwirtschaften wir mit unserem Glasfaserprojekt für die Stadt Wülfrath auch noch Geld“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Heiko Schell.

Es gebe viele gute Gründe, die für ein Glasfaserprojekt in dieser Form sprechen. So sei die bestehende Infrastruktur, die in Wülfrath als Breitbandanschluss vermarktet wird, kein Glasfaser bis ins Haus hinein. Es sei in der Regel so, dass die Glasfaserleitung in den Verteilerkästen ende und die „letzte Meile“ bis ins Haus aus einem Kupferkabel bestehe. „Diese Angebote werden rein technisch in den nächsten Jahren an ihre Grenzen stoßen. Die angebotenen Bandbreiten sind aus technischen Gründen limitiert. Zum anderen ist es so, dass diese so genannten Breitbandangebote in erster Linie im innerstädtischen Bereich vorzufinden sind. Die etwas abseits gelegenen Gebiete, wie Rohdenhaus, Flandersbach oder der Flehenberg sind schon heute teilweiseschon weit abgehängt. Dort hat man nicht selten Bandbreiten bis maximal 50 Mbit oder deutlich darunter und es gibt erhebliche Probleme, gut im Homeoffice zu arbeiten oder in der Familie gleichzeitig mit mehreren Endgeräten im Internet zu surfen“, so Schell.