Mettmann: Stadt will Verkehr mit Tempo 30 stoppen

Mettmann Auf einigen Straßen soll ein Tempolimit eingeführt werden, um den Durchgangsverkehr zu reduzieren.

Die Mettmanner Kommunalpolitik hat die Verwaltung im November 2017 beauftragt, zu untersuchen, auf welchen Straßen in der Stadt Tempo 30 oder ein verkehrsberuhigter Bereich statt Tempo 50 eingeführt werden kann. Hintergrund: Im neuen Verkehrsentwicklungsplan gibt es Empfehlungen der Gutachter, die Geschwindigkeit auf innerörtlichen Straßen zu reduzieren. So soll ein besserer Verkehrsfluss gewährleistet werden. Gleichzeitig sollen die Straßen für den Durchgangsverkehr unattraktiv sein. So sollten beispielsweise auf der Nordstraße und auf der Talstraße Tempo 30 eingeführt werden. Doch der Kreis Mettmann als Aufgabenträger des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und die Rheinbahn spielten nicht mit. Ihre Gegenargumente: Ungünstige Verkehrsführung, Baustellen und viel Verkehr führen heute bereits zu Schwierigkeiten, pünktlich den Busfahrplan einzuhalten.

Die Stadt, so Geschorec, habe bereits reagiert und zwei Ampelanlagen auf der Breite Straße und Flintropstraße abgebaut, so dass die Busse nicht anhalten müssen. Die Stadt will außerdem prüfen, wo der Busverkehr eine schnellere Grünphase an Ampeln bekommen kann.