Sportliches Großereignis in Mettmann : Stadt sperrt Straßen wegen Duathlon

Sportliches Großereignis in Mettmann

Mettmann Rund 450 Teilnehmer sind zu dem sportlichen Ereignis am kommenden Sonntag gemeldet.

(arue) Am Sonntag, 14. April, startet der Duathlon in Mettmann zum 17. Mal. Start und Ziel, die Wechselzone sowie die Siegerehrungen sind auf der Sportanlage am Heinrich-Heine-Gymnasium. Es sind rund 450 Starter gemeldet.