Müllentsorgung in Mettmann : Stadt sammelt Grünabfälle auch an Außen-Standorten

Bis jetzt war die Abgabe von Grünabfällen in Mettmann nur auf dem Recyclinghof möglich. Ab nächster Woche öffnen jedoch auch wieder die Außenannahmestellen. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Lange Zeit waren die Außenannahmestellen der Stadt Mettmann für Grünabfälle wegen der Corona-Krise geschlossen. Nach dem Recyclinghof öffnen diese jedoch wieder ab der kommenden Woche.

(arue) Nach der Wiedereröffnung des Recyclinghofes an der Hammerstraße werden ab dem kommenden Wochenende auch wieder die Außenannahmestellen für Grünabfälle im Mettmanner Stadtgebiet eingerichtet. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Dort kann bis Mitte November jeweils samstags zu den festgelegten Terminen Grünschnitt bis zu einer Menge von einem Kubikmeter kostenlos abgegeben werden.

Die Stadtverwaltung bittet, die geltenden Abstandsregelungen unbedingt einzuhalten. Ebenso sollte grundsätzlich ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Darüber hinaus sind Hilfestellungen durch die Mitarbeiter des Baubetriebshofes beim Ent- und Beladen bedauerlicherweise nicht möglich.

Los geht es an diesem Samstag, 6. Juni, in der Spessartstraße in der Zeit von 8 bis 12 Uhr sowie an der Sammelstelle an der Grundschule in der Gruitener Straße in der Zeit von 10 bis 12 Uhr.

Auch die Sammelstelle an der Schlesienstraße in Obschwarzbach startet in dieser Woche. Die Annahme der Grünabfälle durch die städtischen Mitarbeiter erfolgt dort jeden ersten und dritten Samstag im Monat jeweils in der Zeit von 7.30 bis 9 Uhr. Die Annahmetermine in Obschwarzbach sind im Abfallkalender mit G1 gekennzeichnet.

Die Sammelstelle am Düsselring öffnet eine Woche später, und zwar am 13. Juni. Die Annahmetermine an diesem Ort – mit G2 im Abfallkalender dargestellt – fallen auf jeden zweiten und vierten Samstag im Monat. Die Bürger können dort ebenfalls jeweils von 7.30 bis 9 Uhr ihren Grünschnitt abgeben.

Darüber hinaus werden die „grünen Wertstoffe“ aus dem Garten auch weiterhin auf dem Recyclinghof zu den üblichen Öffnungszeiten angenommen.

Sämtliche Annahmetermine für die Grünabfälle sind im Abfallkalender der Stadt Mettmann aufgeführt.

