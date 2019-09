Bürger sammeln Müll in Mettmann : Stadt ruft zum Großreinemachen auf

Bürger sammeln Müll in Mettmann

Auch Renate Stricker (Initiative Goldberg) und Gabi Hruschka (Ratsmitglied der CDU) beteiligten sich bereits an der Aktion „Mettmann räumt auf“. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann „Mettmann räumt auf!“, heißt es im Oktober und November. Bürger sammeln Müll, Tausende Blumenzwiebeln werden gesetzt.

(arue) Anfang Oktober startet die diesjährige Aktion „Mettmann räumt auf!“. Das gemeinschaftliche Großreinemachen findet wie üblich nicht an einem einzigen Tag, sondern über mehrere Wochen bis Ende November statt. Das kündigt jetzt die Stadtverwaltung an.

„So können die Reinigungs- und Pflanzaktionen zur Verschönerung unserer Stadt unabhängig von einem feststehenden Termin an unterschiedlichen Tagen und Wochenenden durchgeführt werden“, sagt Abfallberater Wolfgang Orts. Neben der Reinemach-Aktion werden wieder tausende von Blumenzwiebeln gepflanzt, damit Mettmann im Frühjahr 2020 im wahrsten Sinne des Wortes aufblüht.

Die Aktion „Mettmann räumt auf!“ ist mittlerweile zu einer großen Veranstaltung geworden, bei der regelmäßig viele Schulen und Kindertagesstätten, aber auch zahlreiche Bürgervereine, Verbände und private Initiativen mitmachen. Die Freiwilligen sammeln Abfälle und Unrat in den städtischen Grünanlagen ein. So kamen bereits tonnenweise Müll zusammen. Außerdem wurden in den vergangenen Jahren sage und schreibe mehr als 120.000 Narzissen und andere Blumenzwiebeln gepflanzt.