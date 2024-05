Umgang mit Steuergeldern in Mettmann Anfang April frisch gestrichen, Ende Mai sanierungsbedürftig

Zahlen aus dem Bau- und Planungsbereich der Stadtverwaltung sollten mit noch größerer als der üblicherweise angebrachten Skepsis betrachtet werden. Das wurde für Ratspolitiker in dieser Woche an einem Beispiel deutlich. Im Planungsausschuss lag dieser Verwaltungswunsch vor: Für die Erneuerung der Zäune an der Minigolfanlage am Stadtwald sollten nicht 20.000 Euro ausgegeben werden – wie bisher veranschlagt - sondern schlicht das Doppelte: 40.000 Euro.