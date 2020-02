Der Bedarf an Plätzen steigt stetig : Stadt will eine neue Kindertagesstätte am Düsselring bauen

Den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz kann Mettmann noch nicht für jedes Kind erfüllen. Die Warteliste für Kinder unter und über drei ist lang.

„Das Grundstück ist groß genug und das Bauvorhaben lässt sich zeitnah umsetzen“, sagt Dinkelmann. Die Stadt brauche dringend weitere Kita-Plätze, um den ständig wachsenden Bedarf an Betreuungsplätzen decken zu können. „Ich sehe das als eine wichtige Investition in die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt, von der vor allem Familien und die junge Generation profitieren. Deshalb müssen wir so schnell wie möglich handeln und gleichzeitig nach weiteren geeigneten Grundstücken für zusätzliche Kitas suchen.“

Dabei sei in den letzten Jahren schon eine Menge passiert. Der Kita-Neubau am Goldberg und an der Gruitener Straße sowie die Erweiterungen der bestehenden Einrichtungen hätten aber nicht ausgereicht, um Bedarf an Kitaplätzen zu decken. „Wir freuen uns natürlich, dass viele Familien mit kleinen Kindern vor allem aus den großen Ballungszentren nach Mettmann ziehen. Dieser Zuzug hat sich in den vergangenen Jahren aber so rasant entwickelt, dass wir mit dem Angebot an Kindergartenplätzen kaum hinterherkommen konnten“, erläutert Dinkelmann.