Neue Aufgaben für alten Mettmanner : Wer ersetzt Stephan Kopp als Amtsleiter?

Der promovierte Diplomingenieur leitete in Mettmanns Verwaltung den Bereich Bauen und Gebäudemanagement. Seitdem er im Kreis Mettmann arbeitet, ist sein Posten vakant. Foto: RP/Kreis ME

Mettmann Die Personalsituation im städtischen Dezernat gilt als angespannt. Mehrere Stellen sind nicht besetzt. Das müssen vorerst andere Kollegen und Kolleginnen auffangen.

Seit Ostern ist er neuer technischer Dezernent im Kreis Mettmann. Stephan Kopp, der 53 Jahre alt ist und zwei erwachsene Söhne hat, studierte einst in Wuppertal Bauingenieurwesen, lange war er bei der Verwaltung Mettmann tätig. Als „deutlichen Karrieresprung“ bezeichnet der promovierte Diplomingenieur den Wechsel aus der Verwaltung in den Kreis, als „eine überaus reizvolle Aufgabe“ beschreibt er seine neuerdings im Dezernat V zu verantwortenden Bereiche, zu denen das Amt für Hoch- und Tiefbau, das Planungsamt, das Vermessungs- und Katasteramt sowie das Amt für technischen Umweltschutz zählen. In Corona-Zeiten noch leicht gebremst, gehört zu seinen wichtigsten Projekten, ein Gebäude-Masterplan für die Förderschulen des Kreises zu erstellen und auch Naturschutzbelange etwa rund ums Neanderthal-Museum weiter zu entwickeln.