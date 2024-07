Goldgelb – aber sehr giftig für Mensch und Tier Stadt warnt vor Jakobskreuzkraut

Diese heimische Pflanze ist für Pferde und Kühe bereits in kleinen Mengen hochgiftig und auch für Menschen gesundheitsschädlich. „Da die städtischen Flächen teilweise an Weiden und landwirtschaftlichen Flächen angrenzen, werden diese Pflanzenbestände in Zukunft bekämpft“, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus. Das Fatale: Die Pflanze verbreite sich über Samenflug, weshalb einfaches Abmähen nicht ausreicht, sondern zu einer Vermehrung führen würde. Das Jakobskreuzkraut muss deshalb mit Wurzel entfernt, in Säcke verpackt und verbrannt werden, oder mit zugelassenen Pflanzenschutzmitteln von Fachpersonal behandelt werden.